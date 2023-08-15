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Рада хоче декриміналізувати контент для дорослих

15 серпня 2023 12:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рада хоче декриміналізувати контент для дорослих
Засідання Верховної Ради. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 15 серпня, в Парламенті підготовлено законопроєкт про декриміналізацію контенту для дорослих в Україні. Наразі зберігання чи поширення "делікатних" фото та відео, навіть особистих, може вважатися кримінальним злочином.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк розповів, що залишається лише три категорії контенту для дорослих, за які будуть карати. За все інше за ст. 301 та 302 кримінальну відповідальність скасовують.

"Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", — наголосив нардеп. 

Зазначається, що над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами, а на сайті парламенту законопроєкт з’явиться лише за три дні.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно у Фастові у повідомленні про повітряну тривогу вказали посилання на контент для дорослих

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