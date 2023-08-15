Рада хочет декриминализировать контент для взрослых

Заседание Верховной Рады. Фото: google

Во вторник, 15 августа, в Парламенте подготовлен законопроект о декриминализации контента для взрослых в Украине. Пока хранение или распространение "деликатных" фото и видео, даже личных, может считаться уголовным преступлением.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк рассказал, что остается только три категории контента для взрослых, за которые будут наказывать. Все остальное по ст. 301 и 302 уголовную ответственность отменяют.

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — подчеркнул нардеп.

Отмечается, что над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами, а на сайте парламента законопроект появится только через три дня.

Напомним, недавно в Фастове в сообщении о воздушной тревоге указали ссылку на контент для взрослых.