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Рада хочет декриминализировать контент для взрослых

15 августа 2023 12:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рада хочет декриминализировать контент для взрослых
Заседание Верховной Рады. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 15 августа, в Парламенте подготовлен законопроект о декриминализации контента для взрослых в Украине. Пока хранение или распространение "деликатных" фото и видео, даже личных, может считаться уголовным преступлением.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк рассказал, что остается только три категории контента для взрослых, за которые будут наказывать. Все остальное по ст. 301 и 302 уголовную ответственность отменяют.

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — подчеркнул нардеп.

Отмечается, что над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами, а на сайте парламента законопроект появится только через три дня.

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Напомним, недавно в Фастове в сообщении о воздушной тревоге указали ссылку на контент для взрослых.

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