"Межигірʼя". Фото: google.com

Сьогодні, 27 червня, Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України прийняти урядовий проект закону про запровадження "Межигірʼя" памʼяткою загальнодержавного значення.

Про це повідомляє Тарас Мельничук на своїй сторінці в Telegram.

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Зазначається, що такий законопроєкт передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Рада може затвердити "Межигірʼя" як памʼятку загальнодержавного значення. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Додамо, Верховна Рада може дозволити на час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма. Це потрібно для військовослужбовців ЗСУ, які будуть використовувати такі автомобілі на театрі бойових дій.