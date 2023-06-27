"Межигорье". Фото: google.com

Сегодня, 27 июня, Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде Украины принять правительственный проект закона о введении "Межигорья" памяткой общегосударственного значения.

Об этом сообщает Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.

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Отмечается, что такой законопроект предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

Совет может утвердить "Межгорье" как памятник общегосударственного значения. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Добавим, Верховная Рада может разрешить на время войны использовать автомобили с правым расположением руля. Это нужно для военнослужащих ВСУ, которые будут использовать такие автомобили на театре боевых действий.