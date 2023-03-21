Рада призначила нового міністра освіти: що відомо про нового посадовця Оксена Лісового

Новий міністр освіти Оксен Лісовий

Оксен Лісовий був призначений новим міністром освіти України після того, як Верховна Рада прийняла рішення замінити попереднього міністра Сергія Шкарлета. Проте напередодні голосування щодо його кандидатури з'явилися звинувачення у плагіаті.

Про це пише BBC News Україна.

Біографія нового міністра

Сайт, присвячений помилкам у наукових дослідженнях, проаналізував дисертацію Лісового та виявив, що деякі частини тексту збігаються з текстами двох інших дисертацій, захищених у 2011 році. Проте комітет Ради схвалив кандидатуру Лісового без обговорення питання плагіату.

Лісовий є директором Малої академії наук України, де він реформував систему навчання, залучив спонсорів для розвитку наукових проєктів та запровадив систему прозорості для захисту наукових досліджень. Також під його керівництвом було організовано літні наукові школи по всій Україні.

Він також опікувався відкриттям музею науки на ВДНГ у Києві, який став одним із найцікавіших музеїв в Україні завдяки інтерактивним експозиціям, які дозволяють дітям проводити експерименти та торкатися предметів.

Оксен Лісовий також є ветераном війни та добровольцем волонтерської благодійної кампанії "Чуєш? Плюс. Плюс", яка допомагає військовим зберігати слух та реабілітуватися після акустичних травм та контузій, які можуть статися не лише на фронті, а й на полігонах та стрільбищах.

Він був також залучений до бойових дій на сході України, у районах Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Оксен Лісовий був народжений у родині Василя Лісового, українського філософа та дисидента, та викладачки Віри Лісової-Гриценко. Його батько був депортований до Сибіру за виступ на захист шістдесятників, а сам Оксен Лісовий закінчив Решетилівське художнє училище народних промислів, де вивчав кераміку, а також Київський державний інститут культури, де здобув спеціальність "бібліотечно-інформаційні системи".

Оксен Лісовий також захоплюється стріляниною з лука, фехтуванням та велоспортом. Щоліта до початку війни він їздив із синами до Карпат, щоб покататися на гірських велосипедах.

Нагадаємо, після відставки з Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що продовжить працювати у цій сфері.

Крім того, він подякував за спільну роботу, яка тривала понад два роки. За його словами, українці змогли згуртуватися як ніколи та об'єднатися навколо спільної мети.

Так, напередодні Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Незабаром його призначать на нову посаду.