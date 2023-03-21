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Рада назначила нового министра образования: что известно о новом чиновнике Оксене Лисовом

21 марта 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новый министр образования Оксен Лисовой
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оксен Лесной был назначен новым министром образования Украины после того, как Верховная Рада приняла решение заменить предыдущего министра Сергея Шкарлетта. Однако накануне голосования по его кандидатуре появились обвинения в плагиате. 

Об этом пишет BBC News Украина.

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Биография нового министра

Сайт, посвященный ошибкам в научных исследованиях, проанализировал диссертацию Лисового и обнаружил, что некоторые части текста совпадают с текстами двух других диссертаций, защищенных в 2011 году. Однако комитет Рады одобрил кандидатуру Лисового без обсуждения вопроса плагиата.

Лисовой является директором Малой академии наук Украины, где он реформировал систему обучения, привлек спонсоров для развития научных проектов и ввел систему прозрачности для защиты научных исследований. Также под его руководством были организованы летние научные школы по всей Украине.

Он также курировал открытие музея науки на ВДНХ в Киеве, который стал одним из самых интересных музеев в Украине благодаря интерактивным экспозициям, которые позволяют детям проводить эксперименты и прикасаться к предметам.

Оксен Лисовой также является ветераном войны и добровольцем волонтерской благотворительной кампании "Слышишь? Плюс. Плюс", которая помогает военным сохранять слух и реабилитироваться после акустических травм и контузий, которые могут произойти не только на фронте, но и на полигонах и стрельбищах.

Он был также вовлечен в боевые действия на востоке Украины, в районах Славянска, Краматорска и Дружковки.

Оксен Лисовой был рожден в семье Василия Лисовго, украинского философа и диссидента, и преподавательницы Веры Лисовой-Гриценко. Его отец был депортирован в Сибирь за выступление в защиту шестидесятников, а сам Оксен Лисовой окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов, где изучал керамику, а также Киевский государственный институт культуры, где получил специальность "библиотечно-информационные системы".

Оксен Лисовой также увлекается стрельбой из лука, фехтованием и велоспортом. Каждое лето до начала войны он ездил с сыновьями в Карпаты, чтобы покататься на горных велосипедах.

Напомним, после отставки из Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт заявил, что продолжит работать в этой сфере.

Кроме того, он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться как никогда и объединиться вокруг общей цели.

Так, накануне Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Вскоре его назначат на новую должность.

 

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