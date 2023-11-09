Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Гутцайта

Ексміністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait

Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалили депутати Верховної ради 9 листопада.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент звільнив Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта", — написав він.

"За" відповідне рішення проголосували 243 народних депутати.

Голосування Ради. Фото: Железняк

Підсумки голосування Ради. Фото: Железняк

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт написав заяву про свою відставку. Лист надійшов до Верховної Ради, а пізніше голова НОК України пояснив причину такого свого рішення. Там він зазначив, що після відставки планує зосередитись на роботі у Національному олімпійському комітеті України.