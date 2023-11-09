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Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Гутцайта

9 ноября 2023 12:21
обновлено: 12:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Гутцайта
Эксминистр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта отправили в отставку. Соответствующее решение было принято депутатами Верховной рады 9 ноября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Рада отправила в отставку Гутцайта

"Парламент уволил Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта", — написал он.

"За" соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

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Голосование Рады. Фото: Железняк
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Результаты голосования Рады. Фото: Железняк

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт написал заявление о своей отставке. Письмо поступило в Верховную Раду, а позже глава НОК Украины объяснил причину такого своего решения. Там он отметил, что после отставки планирует сконцентрироваться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

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