Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Гутцайта
Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта отправили в отставку. Соответствующее решение было принято депутатами Верховной рады 9 ноября.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Рада отправила в отставку Гутцайта
"Парламент уволил Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта", — написал он.
"За" соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.
Напомним, что министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт написал заявление о своей отставке. Письмо поступило в Верховную Раду, а позже глава НОК Украины объяснил причину такого своего решения. Там он отметил, что после отставки планирует сконцентрироваться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.
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