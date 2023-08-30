Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Рекорди держборгу та залежність економіки від міжнародної допомоги: ефір Новини.LIVE arrow

Рекорди держборгу та залежність економіки від міжнародної допомоги: ефір Новини.LIVE

30 серпня 2023 21:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рекорди держборгу та залежність економіки від міжнародної допомоги: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Доктор економічних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач став гостем ефіру Новини.LIVE. Він обговорить виклики, перед якими стоїть українська економіка в умовах війни. 

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 21:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

В ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE Андрій Длігач розповів про зростання держборгу та програми кредитування України, перехід економіки на "військові рейки", послаблення НБУ валютних обмежень та інвестиційний клімат в країні.

Нагадаємо, як повідомлялося, на 31 липня 2023 року Україна мала зобов'язання у вигляді державного та гарантованого державою боргу в розмірі 4860,59 млрд гривень, що рівносильно 132,92 млрд доларів. При цьому за липень 2023 року загальний борг країни показав зростання: на 146,23 млрд гривень у гривнях і на 4 млрд доларів. Це один з найбільших місячних показників від початку російського вторгнення. 

Також нагадаємо, що Україні дозволили не розраховуватись за кредитами на період дії програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2027 року. Це узгодила група кредиторів України, до якої входять усі країни "Групи семи" G7.

Раніше у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6% до 89,0% ВВП.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз