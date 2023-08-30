Рекорди держборгу та залежність економіки від міжнародної допомоги: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Доктор економічних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач став гостем ефіру Новини.LIVE. Він обговорить виклики, перед якими стоїть українська економіка в умовах війни.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 21:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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В ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE Андрій Длігач розповів про зростання держборгу та програми кредитування України, перехід економіки на "військові рейки", послаблення НБУ валютних обмежень та інвестиційний клімат в країні.

Нагадаємо, як повідомлялося, на 31 липня 2023 року Україна мала зобов'язання у вигляді державного та гарантованого державою боргу в розмірі 4860,59 млрд гривень, що рівносильно 132,92 млрд доларів. При цьому за липень 2023 року загальний борг країни показав зростання: на 146,23 млрд гривень у гривнях і на 4 млрд доларів. Це один з найбільших місячних показників від початку російського вторгнення.

Також нагадаємо, що Україні дозволили не розраховуватись за кредитами на період дії програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2027 року. Це узгодила група кредиторів України, до якої входять усі країни "Групи семи" G7.

Раніше у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6% до 89,0% ВВП.