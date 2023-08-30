Рекорды госдолга и зависимость экономики от международной помощи: эфир Новини.LIVE

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Доктор экономических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач стал гостем эфира Новини.LIVE. Он обсудит вызовы, перед которыми стоит украинская экономика в условиях войны.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 21:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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В эксклюзивном интервью Новини.LIVE Андрей Длигач рассказал о росте госдолга и программах кредитования Украины, переходе экономики на "военные рельсы", ослаблении НБУ валютных ограничений и инвестиционном климате в стране.

Напомним, как сообщалось, на 31 июля 2023 года у Украины были обязательства в виде государственного и гарантированного государством долга в размере 4860,59 млрд гривен, что равносильно 132,92 млрд долларов. При этом за июль 2023 года общий долг страны показал рост: на 146,23 млрд гривен в гривнах и на 4 млрд долларов. Это один из самых больших месячных показателей с начала российского вторжения.

Также напомним, что Украине разрешили не рассчитываться по кредитам на период действия программы Международного валютного фонда (МВФ) до 2027 года. Это согласовала группа кредиторов Украины, в которую входят все страны "Группы семи" G7.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6% до 89,0% ВВП.