Резніков назвав три умови, за яких Україну запросять до НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: mil.in.ua

Міністр оборони Олексій Резніков назвав три критерії, які є визначальним при щодо запрошення України до НАТО. І за його словами Україна вже відповідає їм.

Про це він повідомив інтерв'ю Укрінформу.

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Від початку повномасштабного вторгнення у інормаційному просто в України та за її межами лунають палкі дискусії щодо запрошення нашої держави до НАТО. За словами міністра оборони Олексія Резнікова вирішальними для ухваленння рішення для Альянсу будуть кілька факторів.

Так, на переконання Резнікова, НАТО звертає увагу на контроль над Збройними силами. Так, очікують, що він буде цивільно-демократичним і закріпленим, як на рівні законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури.

"Тобто: міністр оборони — цивільний, заступник міністра — цивільні і т.д., і т.п., впроваджують політики", — пояснив міністр оборони.

Також суттєвим показником для Альянсу є прозорість закупівель для армії. Олексій Резніков переконаний, що і цього в Україні дотримуються.

"Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту. Тому що в НАТО вони один одного забезпечують, є така структура "Агенція НАТО з підтримки та постачання", головна логістична організація НАТО. Компанії – виробники туди подаються, реєструються, і коли ви хочете купити рушницю, човен, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму тощо – агенція вам забезпечить. Такий собі мілітарі Амазон", — розповів посадовець.

І врешті для Альянсу, на думку міністра, необхідна якісна співпраця у діях.

"Військові командування знають, як взаємодіють аналогічні військові командування в країнах-партнерах. Є відповідно, командування самого НАТО, яке чітко знає: тут — морпіхи, тут — льотчики, тут — десантники, тут — піхотинці, тут – танкісти, тут — артилеристи різних національностей, різних країн, але мають можливість спільно планувати, бо всі розуміють стандарти, як потім воювати і взаємодіяти", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, Резніков обіцяє суттєве нарощення виробництва українських дронів.

Також міністр спрогнозував, коли українські пілоти почнуть використовувати F-16.