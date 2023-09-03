Резников назвал три условия, при которых Украину пригласят в НАТО

Министр обороны Алексей Резников. Фото: mil.in.ua

Министр обороны Алексей Резников назвал три критерия, которые являются определяющими при приглашении Украины в НАТО. И, по его словам, Украина уже отвечает им.

Об этом он сообщил интервью Укринформу.

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С начала полномасштабного вторжения в инормационном проле в Украине и за ее пределами раздаются жаркие дискуссии о приглашении нашего государства в НАТО. По словам министра обороны Алексея Резникова, решающими для принятия решения для Альянса будут несколько факторов.

Так, по мнению Резникова, НАТО обращает внимание на контроль над Вооруженными силами. Да, ожидают, что он будет гражданско-демократическим и закрепленным как на уровне законодательства, так и в виде реально построенной инфраструктуры.

"То есть: министр обороны — гражданский, заместитель министра — гражданские и т.д., и т.п., внедряют политики", — пояснил министр обороны.

Также важным показателем для Североатлантического союза является прозрачность закупок для армии. Алексей Резников убежден, что и этого в Украине придерживаются.

"Когда понятно, как тратятся средства, как планируется бюджетирование — начиная от правительства, парламента. Потому что в НАТО они друг друга обеспечивают, есть такая структура "Агентство НАТО по поддержке и поставкам", главная логистическая организация НАТО. Компании-производители туда подаются, регистрируются, и когда вы хотите купить ружье, лодку, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму и т.д. — агентство вам обеспечит. Такой себе милитари Амазон", — рассказал чиновник.

И, наконец, для Альянса, по мнению министра, необходимо качественное сотрудничество в действиях.

"Военные командования знают, как взаимодействуют аналогичные военные командования в странах-партнерах. Есть, соответственно, командование самого НАТО, которое четко знает: здесь морпехи, здесь летчики, здесь десантники, здесь пехотинцы, здесь танкисты, здесь артиллеристы разных национальностей, разных стран, но имеют возможность совместно планировать, потому что все понимают стандарты, как потом воевать и взаимодействовать", — отметил Резников.

Напомним, Резников обещает существенное наращивание производства украинских дронов.

Также министр спрогнозировал, когда украинские пилоты начнут использовать F-16.