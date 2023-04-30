Резніков пояснив, чому Захід "тягне" з літаками F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: "УП"

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому захдні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.

Про це зазначив Олексій Резніков зазначив під час телемарафону.

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За словами міністра оборони України, європейські партнери розуміють, що після надання F-16, потрібно достатньо часу на навчання пілотів, а згодом — і підтримка літаків у належному стані.

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно", — каже міністр.

За його словами, на цьому все не закінчиться, адже партнерам необхідно буде забезпечувати їх бомбами та ракетами.

"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Резніков розповів, коли почнеться контрнаступ.

А також, якої саме зброї не вистачає для цього і яка техніка необхідна від партнерів.