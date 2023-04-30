Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Резніков пояснив, чому Захід "тягне" з літаками F-16 arrow

Резніков пояснив, чому Захід "тягне" з літаками F-16

30 квітня 2023 23:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Резніков пояснив, чому Захід "тягне" з літаками F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: "УП"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому захдні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.

Про це зазначив Олексій Резніков зазначив під час телемарафону.

Читайте також:

Деталі

За словами міністра оборони України, європейські партнери розуміють, що після надання F-16, потрібно достатньо часу на навчання пілотів, а згодом — і підтримка літаків у належному стані.

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно", — каже міністр.

За його словами, на цьому все не закінчиться, адже партнерам необхідно буде забезпечувати їх бомбами та ракетами.

"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Резніков розповів, коли почнеться контрнаступ

А також, якої саме зброї не вистачає для цього і яка техніка необхідна від партнерів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB