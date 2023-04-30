Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Резников объяснил, почему Запад "тянет" с самолетами F-16 arrow

Резников объяснил, почему Запад "тянет" с самолетами F-16

30 апреля 2023 23:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Резников объяснил, почему Запад "тянет" с самолетами F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: "УП"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема возникает в их поддержке после эксплуатации.

Об этом отметил Алексей Резников отметил во время телемарафона.

Читайте также:

Подробности

По словам министра обороны Украины, европейские партнеры понимают, что после предоставления F-16 нужно достаточно времени на обучение пилотов, а впоследствии — и поддержка самолетов в надлежащем состоянии.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", — говорит министр.

По его словам, на этом все не закончится, ведь партнерам необходимо будет снабжать их бомбами и ракетами.

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, а именно до победы Украины", — отметил Резников.

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Резников рассказал, когда начнется контрнаступление.

А также, какого оружия не хватает для этого и какая техника необходима от партнеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас