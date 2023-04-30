Резников объяснил, почему Запад "тянет" с самолетами F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: "УП"

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема возникает в их поддержке после эксплуатации.

Об этом отметил Алексей Резников отметил во время телемарафона.

Читайте также:

Подробности

По словам министра обороны Украины, европейские партнеры понимают, что после предоставления F-16 нужно достаточно времени на обучение пилотов, а впоследствии — и поддержка самолетов в надлежащем состоянии.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", — говорит министр.

По его словам, на этом все не закончится, ведь партнерам необходимо будет снабжать их бомбами и ракетами.

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, а именно до победы Украины", — отметил Резников.

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Резников рассказал, когда начнется контрнаступление.

А также, какого оружия не хватает для этого и какая техника необходима от партнеров.