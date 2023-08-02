Резніков показав новий дрон українського виробництва: подробиці

Олексій Резніков з новою моделлю дрона в руках. Фото: Міністерство оборони України

За 15 місяців Міноборони вже взяло на озброєння понад 30 моделей БпЛА різних типів. Вони вже показали свою ефективність на полі бою.

Десята модель FPV-дрона офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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"Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Переконливі тактико-технічні характеристики і новий масштаб виробництва. Головне — збережені життя наших воїнів", — йдеться в повідомленні.

Коли новий дрон вирушить у бій

Зазначається, що необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

"Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень — виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", — додав Резніков.

Крім того, повідомляється, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на експлуатацію понад 30 моделей БпЛА різних типів — розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БпЛА як окрему категорію. Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація.

Нагадаймо, за липень росіяни запустили по Україні 150 ракет і 265 дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ збили майже всі ворожі об'єкти.