Резников показал новый дрон украинского производства: подробности

Алексей Резников с новой моделью дрона в руках. Фото: Министерство обороны Украины

За 15 месяцев Минобороны уже взяло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов. Они уже показали свою эффективность на поле боя.

Десятая модель FPV-дрона официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Убедительные тактико-технические характеристики и новый масштаб производства. Главное — сохраненные жизни наших воинов", — говорится в сообщении.

Когда новый дрон вступит в бой

Отмечается, что необходимые процедуры завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

"Это результат совместного труда, за который хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов. Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень — производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", — добавил Резников.

Кроме того, сообщается, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на эксплуатацию более 30 моделей БпЛА разных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БпЛА как отдельная категория. Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация.

Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.