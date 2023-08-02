Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Резников показал новый дрон украинского производства: подробности arrow

Резников показал новый дрон украинского производства: подробности

2 августа 2023 11:19
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Резников показал новый дрон украинского производства: подробности
Алексей Резников с новой моделью дрона в руках. Фото: Министерство обороны Украины
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За 15 месяцев Минобороны уже взяло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов. Они уже показали свою эффективность на поле боя.

Десятая модель FPV-дрона официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Читайте также:

"Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Убедительные тактико-технические характеристики и новый масштаб производства. Главное — сохраненные жизни наших воинов", — говорится в сообщении.

Когда новый дрон вступит в бой

Отмечается, что необходимые процедуры завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

"Это результат совместного труда, за который хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов. Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень — производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", — добавил Резников.

Кроме того, сообщается, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на эксплуатацию более 30 моделей БпЛА разных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БпЛА как отдельная категория. Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация.

Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз