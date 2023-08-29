Резніков призначив керівника Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ: хто її очолить

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков призначив керівника Агенції ресурсного забезпечення армії. Відповідне відомство має запрацювати вже восени цього року.

Про це повідомив Олексій Резніков на прескоференції у Києві 28 серпня.

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Хто став керівником агенції

Відтак, керівником Агенції ресурсного забезпечення армії став військовослужбовець Арсен Жумаділов. Відповідний указ підписав міністр оборони 28 серпня.

Арсен Жумаділов. Фото: google

"Я сьогодні підписав наказ остаточно після всіх погоджень на призначення цієї людини на це друге агентство. Його звати Арсен Жумаділов. Можливо, ви вже чули про таку людину. Він колись займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров'я. Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно", — сказав Резніков.

Відомо, що Арсен Жумаділов народився у Сімферополі. У 2022 році вступив до лав ЗСУ, паралельно займався закупівлями у військово-медичній службі.

Що відомо про агенцію

За словами Резнікова, у січні минулого року Міноборони зареєструвало агенцію, яка буде займатися ресурсним забезпечення ЗСУ. А саме, купуватиме військовий одяг, продукти харчування та інші необхідні речі.

Попри те, що усі необхідні документи для роботи агенції готові, фізично вона працювати не могла. Адже не було керівника та відповідної команди.

За попередньою інформацією, агентство розпочне свою роботу у вересні-жовтні цього року.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.