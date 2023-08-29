Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ: кто его возглавит

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников назначил руководителя Агентства по ресурсному обеспечению армии. Соответствующее ведомство должно заработать уже осенью этого года.

Об этом сообщил Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве 28 августа.

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Кто стал руководителем агентства

Следовательно, руководителем Агентства ресурсного обеспечения армии стал военнослужащий Арсен Жумадилов. Соответствующий указ подписал министр обороны 28 августа.

Арсен Жумадилов. Фото: google

"Я сегодня подписал приказ окончательно после всех согласований на назначение этого человека на это второе агентство. Его зовут Арсен Жумадилов. Возможно, вы уже слышали о таком человеке. Он когда-то занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения. Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно", — сказал Резников.

Известно, что Арсен Жумадилов родился в Симферополе. В 2022 году вступил в ряды ВСУ, параллельно занимался закупками в военно-медицинской службе.

Что известно об агентстве

По словам Резникова, в январе прошлого года Минобороны зарегистрировало агентство, которое будет заниматься ресурсным обеспечением ВСУ. А именно, будет покупать военную одежду, продукты питания и другие необходимые вещи.

Несмотря на то, что все необходимые документы для работы агентства готовы, физически оно работать не могло. Ведь не было руководителя и соответствующей команды.

По предварительной информации, агентство начнет свою работу в сентябре-октябре этого года.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.