Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ: кто его возглавит arrow

Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ: кто его возглавит

29 августа 2023 13:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ: кто его возглавит
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников назначил руководителя Агентства по ресурсному обеспечению армии. Соответствующее ведомство должно заработать уже осенью этого года.

Об этом сообщил Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве 28 августа.

Читайте также:

Кто стал руководителем агентства

Следовательно, руководителем Агентства ресурсного обеспечения армии стал военнослужащий Арсен Жумадилов. Соответствующий указ подписал министр обороны 28 августа.

null
Арсен Жумадилов. Фото: google

"Я сегодня подписал приказ окончательно после всех согласований на назначение этого человека на это второе агентство. Его зовут Арсен Жумадилов. Возможно, вы уже слышали о таком человеке. Он когда-то занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения. Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно", — сказал Резников.

Известно, что Арсен Жумадилов родился в Симферополе. В 2022 году вступил в ряды ВСУ, параллельно занимался закупками в военно-медицинской службе.

Что известно об агентстве

По словам Резникова, в январе прошлого года Минобороны зарегистрировало агентство, которое будет заниматься ресурсным обеспечением ВСУ. А именно, будет покупать военную одежду, продукты питания и другие необходимые вещи.

Несмотря на то, что все необходимые документы для работы агентства готовы, физически оно работать не могло. Ведь не было руководителя и соответствующей команды.

По предварительной информации, агентство начнет свою работу в сентябре-октябре этого года.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз