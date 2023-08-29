Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ: кто его возглавит
Министр обороны Украины Алексей Резников назначил руководителя Агентства по ресурсному обеспечению армии. Соответствующее ведомство должно заработать уже осенью этого года.
Об этом сообщил Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве 28 августа.
Кто стал руководителем агентства
Следовательно, руководителем Агентства ресурсного обеспечения армии стал военнослужащий Арсен Жумадилов. Соответствующий указ подписал министр обороны 28 августа.
"Я сегодня подписал приказ окончательно после всех согласований на назначение этого человека на это второе агентство. Его зовут Арсен Жумадилов. Возможно, вы уже слышали о таком человеке. Он когда-то занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения. Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно", — сказал Резников.
Известно, что Арсен Жумадилов родился в Симферополе. В 2022 году вступил в ряды ВСУ, параллельно занимался закупками в военно-медицинской службе.
Что известно об агентстве
По словам Резникова, в январе прошлого года Минобороны зарегистрировало агентство, которое будет заниматься ресурсным обеспечением ВСУ. А именно, будет покупать военную одежду, продукты питания и другие необходимые вещи.
Несмотря на то, что все необходимые документы для работы агентства готовы, физически оно работать не могло. Ведь не было руководителя и соответствующей команды.
По предварительной информации, агентство начнет свою работу в сентябре-октябре этого года.
Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.