Головні новини України від 13 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

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У п'ятницю, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала не визнавати легітимність Володимира Путіна після його чинного терміну. До потопленого російського крейсера "Москва" може доєднатися дует з ракетного катера "Буян" та патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелітополі завдяки діям ССО та партизанів ЗС РФ отримали велику проблему у військовій логістиці.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 13 жовтня.

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ПАРЄ визнала Росію диктатурою

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Фото: Reuters

Вчора Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою. Вона закликала світ не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після його чинного терміну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення і наголосив, що понад 20 років неконституційного одноосібного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни.

Крейсер "Москва" отримає "компанію"

Пошкоджений "Павел Державин" у морі. Фото: соцмережі

Натомість Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакувала російський ракетний катер "Буян" та патрульний корабель "Павло Державін". Для цього вона використала морські дрони "Морський малюк" з експериментальним озброєнням. "Буян" дрони застали на рейді, тоді як "Державіна" вполювали у відкритому морі. Натомість підводний човен "Алроса" від морських дронів зміг "втекти".

ССО запалюють в Мелітополі

Боєць ССО України. Фото: facebook.com/usofcom

Також вчора, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО України здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Операція лишила можливості постачати російським військовим боєприпаси та пальне на Запорізькому напрямку. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно та військовий ешелон, який доставляв боєприпаси та пальне для росіян.

Авдіївський "Верден"

Український військовослужбовець стріляє із САУ "Богдана". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Тим часом в Авдіївці на Донеччині ЗС РФ здійснюють одночасні атаки на північний захід, захід і південь від міста з використанням бронетанкових штурмових груп, гелікоптерів та артилерії. Росіяни здійснюють масштабніші наступальні зусилля. За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ворог хоче оточити місто та взяти його в оточення, аби влаштувати "котел". Українські оборонці продовжують відбивати російські атаки.

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