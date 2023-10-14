Главные новости Украины от 13 октября — подробнее в Новини.LIVE

РФ — диктатура, еще два корабля РФ почти на дне, ССО в Мелитополе: главные новости 13 октября
В пятницу, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой и призвала не признавать легитимность Владимира Путина после его действующего срока. К потопленному российскому крейсеру "Москва" может присоединиться дуэт из ракетного катера "Буян" и патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелитополе благодаря действиям ССО и партизан ВС РФ получили большую проблему в военной логистике.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 13 октября.
ПАСЕ признала Россию диктатурой
Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Она призвала мир не признавать легитимность президента Владимира Путина после его срока. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение и подчеркнул, что более 20 лет неконституционного единоличного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны.
Крейсер "Москва" получит "компанию"
Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала российский ракетный катер "Буян" и патрульный корабль "Павел Державин". Для этого она использовала морские дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. "Буян" дроны застали на рейде, тогда как "Державина" охотились в открытом море. Зато подлодка "Алроса" от морских дронов смогла скрыться.
ССО "зажигают" в Мелитополе
Также вчера 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО Украины провели удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Операция лишила возможности поставлять российским военным боеприпасы и топливо в Запорожском направлении. В результате взрыва повреждены железнодорожное полотно и военный эшелон, который доставлял боеприпасы и топливо для россиян.
Авдеевский "Верден"
Тем временем в Авдеевке в Донецкой области ВС РФ совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и артиллерии. Россияне предпринимают более масштабные наступательные усилия. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, враг хочет оцепить город и взять его в окружение, чтобы устроить "котел". Украинские защитники продолжают отбивать российские атаки.
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