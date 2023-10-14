Главные новости Украины от 13 октября — подробнее в Новини.LIVE

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В пятницу, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой и призвала не признавать легитимность Владимира Путина после его действующего срока. К потопленному российскому крейсеру "Москва" может присоединиться дуэт из ракетного катера "Буян" и патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелитополе благодаря действиям ССО и партизан ВС РФ получили большую проблему в военной логистике.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 13 октября.

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ПАСЕ признала Россию диктатурой

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Reuters

Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Она призвала мир не признавать легитимность президента Владимира Путина после его срока. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение и подчеркнул, что более 20 лет неконституционного единоличного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны.

Крейсер "Москва" получит "компанию"

Поврежден "Павел Державин" в море. Фото: соцсети

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала российский ракетный катер "Буян" и патрульный корабль "Павел Державин". Для этого она использовала морские дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. "Буян" дроны застали на рейде, тогда как "Державина" охотились в открытом море. Зато подлодка "Алроса" от морских дронов смогла скрыться.

ССО "зажигают" в Мелитополе

Боец ССО Украины. Фото: facebook.com/usofcom

Также вчера 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО Украины провели удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Операция лишила возможности поставлять российским военным боеприпасы и топливо в Запорожском направлении. В результате взрыва повреждены железнодорожное полотно и военный эшелон, который доставлял боеприпасы и топливо для россиян.

Авдеевский "Верден"

Украинский военнослужащий стреляет из САУ "Богдана". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Тем временем в Авдеевке в Донецкой области ВС РФ совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и артиллерии. Россияне предпринимают более масштабные наступательные усилия. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, враг хочет оцепить город и взять его в окружение, чтобы устроить "котел". Украинские защитники продолжают отбивать российские атаки.

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