рф перешкоджає поверненню українських дітей додому, — омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець

рф використовує спецслужби, щоб перешкоджати поверненню викрадених українських дітей додому.

Про це повідомляє Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець на своій сторінці у Telegram.

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За його словами, російські солдати вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Потім він потрапив у прийомну сім’ю в рф, маючи при цьому сестру в Україні.

"Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин", — зазначив Лубінець.

Крім цього, хлопець намагався самостійно повернутись в Україну. Він доїхав до білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули.

"Ця історія — чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах — викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!" — заявив омбудсмен.

Нагадаю, в Одесі відновлено роботу послуги "єМалятко". Послуга була тимчасово заблокована з технічних причин. Наразі за вісьмома адресами відновлено прийом документів.