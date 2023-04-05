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рф препятствует возвращению украинских детей домой, — омбудсмен

5 апреля 2023 00:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Омбудсмен Дмитрий Лубинец
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

россия использует спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению похищенных детей домой.

Об этом сообщает Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Telegram.

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По его словам, российские солдаты увезли из Мариуполя в Донецк 17-летнего Богдана Ерохина. Затем он попал в приемную семью в россии, имея при этом сестру в Украине.

"Стоит отметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. А потому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление",  отметил Лубинец.

Кроме того, парень пытался самостоятельно вернуться в Украину. Он доехал до беларуси, где российские спецслужбы помешали ему уехать и вернули.

 

"Эта история — очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях — похищении украинских детей! Уверен, что за это обязательно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого, и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев будем обращаться в компетентные органы!" – заявил омбудсмен.

Напомню, в Одессе возобновлена работа услуги "єМалятко". Услуга была временно заблокирована по техническим причинам. По восьми адресам возобновлен прием документов.

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