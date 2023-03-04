РФ зробила Мелітополь столицею Запорізької області: деталі

Мелітополь

Вріо губернатора Запорізької області Євген Балицький підписав указ, який розділяє область на 16 адміністративних одиниць, з Мелітополем як столицю. Три міста обласного значення, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, набули статусу міських округів, а 13 районів були наділені статусом муніципальних округів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Мелітополь зробили столицею

Кордони всіх районів, міст Бердянськ та Енергодар були визначені межами адміністративного районування Української РСР на 16 вересня 1991 року. У додатках указу визначено нові межі Мелітополя, включаючи узбережжя Азовського моря та кілька невеликих населених пунктів, у тому числі курортне селище Кирилівка.

Раніше Балицький заявляв, що російські сили контролюють близько 62,5% території Запорізької області. Однак новий указ не торкається питання контролю над територіями поза адміністративними одиницями.

Примітно, що цей крок може посилити управління в регіоні та спростити взаємодію між місцевою владою та мешканцями.

Нагадаємо, що в Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів. Міський голова Мелітополя Іван Федоров навів кілька прикладів підлої тактики ведення бойових дій противником.