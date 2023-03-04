РФ сделала Мелитополь столицей Запорожской области: детали

Мелитополь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, разделяющий область на 16 административных единиц, с Мелитополем в качестве столицы. Три города областного значения, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городских округов, а 13 районов были наделены статусом муниципальных округов.

Об этом пишут российские СМИ.

Мелитополь сделали столицей

Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар были определены границами административного районирования Украинской ССР на 16 сентября 1991 года. В приложениях указа определены новые границы Мелитополя, включая побережье Азовского моря и несколько небольших населенных пунктов, в том числе курортный поселок Кирилловка.

Ранее Балицкий заявлял, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Однако новый указ не затрагивает вопрос о контроле над территориями вне административных единиц.

Примечательно, но этот шаг может усилить управление в регионе и упростить взаимодействие между местными властями и жителями.

Напомним, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей. Городской глава Мелитополя Иван Федоров привел несколько примеров подлой тактики ведения боевых действий противником.