Рятувальники показали казкове фото засніженої гори Піп Іван
У Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.
Про це повідомили рятувальники на своїй сторінці у Facebook.
Казкове явище
Цього року вперше на горі випав сніг 9 жовтня. Температура становила -6°С. Сьогодні температура така ж сама, але разом зі снігом дме сильний вітер 7 метрів за секунду.
За інформацією рятувальників вже 4 дні поспіль на горі зберігається туманність. Видимість до 30 метрів.
Нагадаємо, у гідрометцентрі оприлюднили карту з областями, які сьогодні охоплять холод і дощі.
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