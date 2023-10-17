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Рятувальники показали казкове фото засніженої гори Піп Іван

17 жовтня 2023 12:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Рятувальники показали казкове фото засніженої гори Піп Іван
Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост. Фото: Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.

Про це повідомили рятувальники на своїй сторінці у Facebook.

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Цього року вперше на горі випав сніг 9 жовтня. Температура становила -6°С. Сьогодні температура така ж сама, але разом зі снігом дме сильний вітер 7 метрів за секунду.

За інформацією рятувальників вже 4 дні поспіль на горі зберігається туманність. Видимість до 30 метрів.

Нагадаємо, у гідрометцентрі оприлюднили карту з областями, які сьогодні охоплять холод і дощі.

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