Спасатели показали сказочное фото заснеженной горы Пип Иван
В Карпатах второй раз за последнюю неделю вершину горы Пип Иван Черногорский засыпало снегом. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста показали интересные фото и видео заснеженной горы.
Об этом сообщили спасатели на своей странице в Facebook.
Сказочное явление
В этом году впервые на горе выпал снег 9 октября. Температура составила -6° С. Сегодня температура такая же, но вместе со снегом дует сильный ветер 7 метров в секунду.
По информации спасателей, уже 4 дня подряд на горе сохраняется туманность. Видимость до 30 метров.
Напомним, в гидрометцентре обнародовали карту с областями, которые сегодня охватят холод и дожди.
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