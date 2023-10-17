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Спасатели показали сказочное фото заснеженной горы Пип Иван

17 октября 2023 12:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Спасатели показали сказочное фото заснеженной горы Пип Иван
Черногорский горный поисково-спасательный пост. Фото: Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Карпатах второй раз за последнюю неделю вершину горы Пип Иван Черногорский засыпало снегом. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста показали интересные фото и видео заснеженной горы.

Об этом сообщили спасатели на своей странице в Facebook.

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В этом году впервые на горе выпал снег 9 октября. Температура составила -6° С. Сегодня температура такая же, но вместе со снегом дует сильный ветер 7 метров в секунду.

По информации спасателей, уже 4 дня подряд на горе сохраняется туманность. Видимость до 30 метров.

Напомним, в гидрометцентре обнародовали карту с областями, которые сегодня охватят холод и дожди.

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