Річниця звільнення Херсона — Зеленський нагадав зворушливими фото, як це було
Президент України Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона. Рівно рік тому, 11 листопада 2022 року, український прапор повернувся до Херсона.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
Річниця визволення Херсона
Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона та подякував усім воїнам, що доклали зусиль до звільнення Херсона з окупації.
"Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну!" — написав Зеленський.
Нагадаємо, рік тому, 11 листопада, Збройні сили України увійшли без бою до Херсона і зайняли його. Містяни, які вісім місяців перебували в окупації, зустрічали українських військових настільки емоційно, що відчували радість херсонців люди по всій країні. Це була одна з найбільших перемог ЗСУ, яку святкувала Україна за період повномасштабної війни.
Російський слід з міста зник швидко — ні рублів, ні пропагандистських реклам та лозунгів. Однак Херсон миттєво відчув на собі інші жахи війни — обстріли з неба, Каховську трагедію, примусову евакуацію.
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