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Річниця звільнення Херсона — Зеленський нагадав зворушливими фото, як це було

11 листопада 2023 09:43
оновлено: 10:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Річниця звільнення Херсона — Зеленський нагадав зворушливими фото, як це було
Військові біля стели "Херсон". Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона. Рівно рік тому, 11 листопада 2022 року, український прапор повернувся до Херсона.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Річниця визволення Херсона

Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона та подякував усім воїнам, що доклали зусиль до звільнення Херсона з окупації.

Повідомлення Володимира Зеленського
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

"Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну!" — написав Зеленський.

Жителі Херсона вийшли на площу міста після звільнення
Жителі Херсона вийшли на площу міста після звільнення. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Військовий одягає прапор на жителя Херсона
Військовий одягає прапор на жителя Херсона. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Військовий підписує прапор
Військовий підписує прапор. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Військові біля стели "Херсон"
Військові біля стели "Херсон". Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Херсонці з прапорами
Херсонці з прапорами. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Військовий підписує прапор
Військовий підписує прапор. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Жителька Херсона обіймає військового
Жителька Херсона обіймає військового. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Діти з прапорами
Діти з прапорами. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Жителі міста радіють визволенню
Жителі міста радіють визволенню. Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Нагадаємо, рік тому, 11 листопада, Збройні сили України увійшли без бою до Херсона і зайняли його. Містяни, які вісім місяців перебували в окупації, зустрічали українських військових настільки емоційно, що відчували радість херсонців люди по всій країні. Це була одна з найбільших перемог ЗСУ, яку святкувала Україна за період повномасштабної війни. 

Російський слід з міста зник швидко — ні рублів, ні пропагандистських реклам та лозунгів. Однак Херсон миттєво відчув на собі інші жахи війни — обстріли з неба, Каховську трагедію, примусову евакуацію.

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