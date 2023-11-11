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Годовщина освобождения Херсона — Зеленский напомнил трогательными фото, как это было

11 ноября 2023 09:43
обновлено: 10:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Годовщина освобождения Херсона — Зеленский напомнил трогательными фото, как это было
Военные у стелы "Херсон". Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский почтил годовщину освобождения Херсона. Ровно год назад, 11 ноября 2022 года, украинский флаг вернулся в Херсон.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский почтил годовщину освобождения Херсона и поблагодарил всех воинов, которые приложили усилия к освобождению Херсона из оккупации.

Сообщение Владимира Зеленского
Сообщения Владимира Зеленского. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

"Мы все хорошо помним этот день, эти эмоции. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большая благодарность каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину!" — написал Зеленский.

Жители Херсона вышли на площадь города после увольнения
Жители Херсона вышли на площадь города после освобождения. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Военный одевает флаг на жителя Херсона
Военный надевает флаг на жителя Херсона. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Военный подписывает флаг
Военный подписывает флаг. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Военные у стелы "Херсон"
Военные у стелы "Херсон". Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Херсонцы с флагами
Херсонцы с флагами. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Военный подписывает флаг
Военный подписывает флаг. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Жительница Херсона занимает военного
Жительница Херсона обнимает военного. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Дети с флагами
Дети с флагами. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Жители города радуются освобождению
Жители города радуются освобождению. Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Напомним, год назад, 11 ноября, Вооруженные силы Украины вошли без боя в Херсон и заняли его. Горожане, восемь месяцев находившиеся в оккупации, встречали украинских военных настолько эмоционально, что испытывали радость херсонцев люди по всей стране. Это была одна из самых больших побед ВСУ, которую праздновала Украина за период полномасштабной войны.

Российский след из города исчез быстро — ни рублей, ни пропагандистских реклам и лозунгов. Однако Херсон мгновенно ощутил другие ужасы войны — обстрелы с неба, Каховскую трагедию, принудительную эвакуацию.

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