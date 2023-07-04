Як підтримати людину, чиї рідні на фронті — сім важливих кроків

Сім'я проводжає військового на фронт. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Під час війни підтримки потребують не тільки військовослужбовці, а й їх сім'ї, які щоденно переживають великий стрес та тривогу, чекаючи дорогих їм людей з фронту. Постійні думки про небезпеку, життя в режимі очікування. Такий гнітючий стан може зруйнувати здоров'я як психічне, так і фізичне.

Як же діяти та допомогти людям, які переживають цей важкий досвід? Порадами поділилася психолог і травмотерапевт Центру психічного здоров’я та реабілітації Лісова поляна МОЗ України Леся Бондаренко. Спеціалістка визначила 7 кроків підтримки людей, чиї близькі на фронті.

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7 кроків, які допоможуть підтримати людину:

1. Будьте поряд

Не залишайте людині наодинці з переживаннями та сумом. Дайте зрозуміти, що ви поряд. Слухайте та надавайте емоційну підтримку. Головне — не прибрати страждання, а зробити так, щоб людина не проживала свій біль сама.

2. Проводьте час разом

Людині важливо розуміти, що вона потрібна, про неї пам'ятають та на неї чекають. Проводячи час разом акцентуйте на хорошому, займайтеся тим, що може подарувати позитив або приємні емоції.

3. Запропонуйте допомогу

Допомога може стосуватися різних сфер: фінанси, здоров’я, догляд за дітьми. Проблеми, з якими стикалися родини до війни, нікуди не зникли, а навпаки підсилилися, бо один з членів родини зараз не може долучитися до їх розв’язання.

4. Не знецінюйте переживань

У жодному разі не кажіть людині: "не хвилюйся", "не плач", "не переживай", "все буде добре, перестань нервувати" і т. д. Пам'ятайте, кожен по-своєму реагує на події, тому немає правильної чи неправильної реакції.

5. Спонукайте звернутися за психологічною підтримкою до спеціалістів

Поговоріть з іншими членами родини, знайдіть службу підтримки, які надають таку допомогу та передайте контакти.

6. Пильнуйте безпеку в соцмережах

Не поширюйте неперевірену інформацію, яка стосується військовослужбовця. Це, наприклад, може бути повідомлення про смерть, полон або поранення, але ви не можете знати напевне чи це правда. Поширення такої інформації може травмувати близьку людину.

7. Не давайте марної надії

Не кажіть, що все буде добре, "він (вона) скоро повернеться", "скоро буде Перемога" тощо. Навіть коли ми хочемо втішити людину, не варто говорити неправду — бо ніхто не знає, як буде насправді та коли.

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