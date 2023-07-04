Как поддержать человека, чьи родные на фронте — семь важных шагов

Семья провожает военного на фронт. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Во время войны в поддержке нуждаются не только военнослужащие, но и их семьи, ежедневно переживающие большой стресс и тревогу, ожидая дорогих им людей с фронта. Постоянные мысли об опасности, жизнь в режиме ожидания. Такое удручающее состояние может разрушить здоровье как психическое, так и физическое.

Как же действовать и помочь людям, переживающим этот трудный опыт? Советами поделилась психолог и травмотерапевт Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Леся Бондаренко. Специалистка определила 7 шагов поддержки людей, чьи близкие на фронте.

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7 шагов, которые помогут поддержать человека:

1. Будьте рядом

Не оставляйте человека один на один с переживаниями и печалью. Дайте понять, что вы рядом. Слушайте и оказывайте эмоциональную поддержку. Главное — не убрать страдания, а сделать так, чтобы человек не проживал свою боль сам.

2. Проводите время вместе

Человеку важно понимать, что он нужен, о нем помнят и его ждут. Проводя время вместе акцентируйте на хорошем, занимайтесь тем, что может подарить позитив или приятные эмоции.

3. Предложите помощь

Помощь может касаться разных сфер: финансы, здоровье, уход за детьми. Проблемы, с которыми сталкивались семьи до войны, никуда не исчезли, а наоборот усилились, потому что один из членов семьи сейчас не может приобщиться к их решению.

4. Не обесценивайте переживаний

Ни в коем случае не говорите человеку: "не волнуйся", "не плачь", "не переживай", "все будет хорошо, перестань нервничать" и т. д. Помните, каждый по-своему реагирует на события, поэтому нет правильной или неправильной реакции.

5. Побудите обратиться за психологической поддержкой к специалистам

Поговорите с другими членами семьи, найдите службу поддержки, которая предоставляет такую помощь и передайте контакты.

6. Следите за безопасностью в соцсетях

Не распространяйте непроверенную информацию о военнослужащем. Это, например, может быть сообщение о смерти, пленении или ранении, но вы не можете знать точно ли это правда. Распространение такой информации может травмировать близкого человека.

7. Не давайте напрасной надежды

Не говорите, что все будет хорошо, "он скоро вернется", "скоро будет Победа" и т.д. Даже когда мы хотим утешить человека, не стоит говорить неправду, потому что никто не знает, как будет на самом деле и когда.

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