Рік знижки за українську літературу: депутати пропонують скоротити тюремні терміни

Чоловік у в'язниці. Фото: google.com

Народні депутати України пропонують скоротити тюремні терміни за читання української літератури. Вийти на свободу можна на рік раніше. Для цього потрібно 12 років читати книги українською мовою, які затверджені Мін'юстом.

Про це йдеться у законопроєкті №9477.

Читайте також:

Полегшення долі ув'язнених

Автори законопроєкту вважають, що література повинна викликати прагнення до саморозвитку. Ув'язненим пропонують читати затверджені Мін'юстом книжки в електронному або друкованому форматі.

Одна прочитана книга — мінус три дні перебування у в'язниці. Ув'язненим доведеться проходити тестові іспити, щоб показати свої знання.

Народні депутати впевнені, що читання книг за зменшення терміну перебування за ґратами буде чудовою мотивацією для засуджених.

Що пропонують читати ув'язненим

Ініціатор законопроєкту №9477 народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко розповів для видання "Фокус", що Мін'юсту потрібно підібрати список книг для в'язниць. Вони повинні відповідати до кваліфікації злочинів.

"Психологічні та художні книжки, які мотивуватимуть на хороші справи, роботу, створення сім'ї. Максимально спрямована на соціалізацію література", — пояснив Гривко.

Він рекомендує читати письменника-гумориста Марка Твена та Наполеона Гілла.

"У Гілла є така книга "Думай і багатій", мені вона дуже сподобалася. Років у 20 читав її, вона дала поштовх до пошуку себе. Книжка змушує задуматися про те, що гроші треба заробляти, а не сірі схеми впроваджувати. Кожна людина може досягти будь-якої мети. Марк Твен — "Принц і жебрак", "Том Сойєр"... Усім дається можливість читати книжки в школі. Буває, що в житті настає переломний момент, коли складно і книжки стають опорою", — каже нардеп.

За його словами, якщо після звільнення людина знову вчинить злочин, то їй доведеться читати ту саму літературу.

Що кажуть правозахисники

Українські правозахисники скептично поставилися до законопроєкту. Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров розповів, що схожі "правила" впроваджують на Заході, однак український законопроєкт не настільки доопрацьований.

"В Україні є такий суддя, який практикує подібні речі. Якщо засуджений не розуміє суті скоєного злочину і видно прогалини в рівні освіти, він до вироку вписував обов'язкові до прочитання книжки, але не більше ніж дві-три", — каже Захаров.

Очевидно, він говорив про суддю Малиновського райсуду Одеси Олександра Гарського, який в жовтні 2021 виніс "книжковий" вирок двом хлопцям. Вони викрали цінні речі з авто на штрафмайданчику. Їх зобов'язали прочитати романи Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" і "Пригоди Гекльберрі Фінна", повість "Біле Ікло" Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі...".

За словами правозахисника, у слідчих ізоляторах та колоніях є великі бібліотеки.

"Яка мова превалює в літературі для засуджених зараз — російська чи українська — ніхто не вивчав. Різні є книжки. Можливо, після початку війни фонди почистили. Я думаю, мало книжок там залишиться, більшість усе ж таки були російською мовою", — додав Захаров.

Голова організації "Захист ув'язнених України", правозахисник Олег Цвілий заявив, що Мін'юст має спершу розв'язати проблему масових тортур у в'язницях.

"Незрозуміло, хто і яким чином буде підраховувати прочитані книги. Система контролю виразно не прописана. Ув'язненим можуть передати будь-які книги. Але юридичні та про права людини — не кожну пропустять. У харківських колоніях, де часто порушують права людини, таку літературу важко передати. Адміністраціям в'язниць не треба, щоб засуджені були дуже грамотні. Їм потрібно зберегти ГУЛАГ", — каже Цвілий.

Він вважає, що наглядачі скорочуватимуть термін своїм "активістам" і помічникам.

Чи будуть росіяни у в'язницях читати українські книжки

Захаров повідомив, що військовополонені російські окупанти не будуть читати українську літературу.

"Якщо росіяни не володіють українською мовою, то змушувати їх читати і вивчати українську літературу — просто смішно", — каже фахівець.

Нагадаємо, 23-річний житель міста Портісхед з Великої Британії здійснив хуліганство та одночасно встановив рекорд. Чолов'яга примудрився розбити вікно своїй колишній і втекти від поліції. Втім, недалеко. Зловмисника упіймали та загратували — на 50 хвилин.