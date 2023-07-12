Год скидки за украинскую литературу: депутаты предлагают сократить тюремные сроки

Мужчина в тюрьме. Фото: google.com

Народные депутаты Украины предлагают сократить тюремные сроки за чтение украинской литературы. Выйти на свободу можно годом ранее. Для этого нужно 12 лет читать книги на украинском языке, утвержденные Минюстом.

Об этом говорится в законопроекте №9477.

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Авторы законопроекта считают, что литература должна вызвать стремление к саморазвитию. Заключенным предлагают читать утвержденные Минюстом книги в электронном или печатном формате.

Одна прочитанная книга — минус три дня пребывания в тюрьме. Заключенным придется проходить тестовые экзамены, чтобы показать свои знания.

Народные депутаты уверены, что чтение книг за уменьшение срока пребывания за решеткой будет прекрасной мотивацией для осужденных.

Что предлагают читать заключенным

Инициатор законопроекта №9477 народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко рассказал для издания "Фокус", что Минюсту нужно подобрать список книг для тюрем. Они должны соответствовать квалификации преступлений.

"Психологические и художественные книги, которые будут мотивироваться на хорошие дела, работу, создание семьи. Максимально направлена на социализацию литература", — пояснил Гривко.

Он рекомендует читать писателя-юмориста Марка Твена и Наполеона Гилла.

"У Гилла есть такая книга "Думай и богатей", мне она очень понравилась. Лет в 20 читал ее, она дала толчок к поиску себя. Книга заставляет задуматься о том, что деньги надо зарабатывать, а не серые схемы внедрять. Каждый человек может достичь любой цели. Марк Твен — "Принц и нищий", "Том Сойер"... Всем дается возможность читать книги в школе. Бывает, что в жизни наступает переломный момент, когда сложно и книги становятся опорой", — говорит нардеп.

По его словам, если после освобождения человек снова совершит преступление, то ему придется читать ту же литературу.

Что говорят правозащитники

Украинские правозащитники скептически отнеслись к законопроекту. Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров рассказал, что похожие "правила" внедряют на Западе, однако украинский законопроект не столь доработан.

"В Украине есть такой судья, который практикует подобные вещи. Если осужденный не понимает сути совершенного преступления и видны пробелы в уровне образования, он к приговору вписывал обязательные к прочтению книги, но не более двух-трех", — говорит Захаров.

Очевидно, он говорил о судье Малиновского райсуда Одессы Александре Гарском, который в октябре 2021 вынес "книжный" приговор двум парням. Они похитили ценные вещи из авто на штрафплощадке. Их обязали прочитать романы Марка Твена "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна", повесть "Белый Клык" Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи...".

По словам правозащитника, в следственных изоляторах и колониях есть большие библиотеки.

"Какой язык превалирует в литературе для осужденных сейчас — русский или украинский — никто не изучал. Разные есть книги. Возможно, после начала войны фонды почистили. Я думаю, мало книг там останется, большинство все же были на русском языке", — добавил Захаров.

Председатель организации "Защита заключенных Украины", правозащитник Олег Цвилый заявил, что Минюст должен сначала решить проблему массовых пыток в тюрьмах.

"Непонятно, кто и как будет подсчитывать прочитанные книги. Система контроля определенно не прописана. Заключенным могут передать любые книги. Но юридические и о правах человека — не каждую пропустят. В харьковских колониях, где часто нарушают права человека, такую литературу трудно передать. Администрациям тюрем не нужно, чтобы осужденные были очень грамотными. Им нужно сохранить ГУЛАГ", — говорит Цвилый.

Он считает, что наблюдатели будут сокращать срок своим "активистам" и помощникам.

Будут ли россияне в тюрьмах читать украинские книги

Захаров сообщил, что военнопленные российские оккупанты не будут читать украинскую литературу.

"Если русские не владеют украинским языком, то заставлять их читать и изучать украинскую литературу просто смешно", — говорит специалист.

Напомним, 23-летний житель города Портисхед из Великобритании совершил хулиганство и одновременно установил рекорд. Мужчина умудрился разбить окно своей бывшей и убежать от полиции. Впрочем, недалеко. Злоумышленника поймали и посадили — на 50 минут.