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Різні, але єдині: Зеленський привітав українські міста з їхнім днем

15 жовтня 2023 16:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Різні, але єдині: Зеленський привітав українські міста з їхнім днем
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський привітав низку українських міст, які на цьому тижні відзначають свій день. Серед них Гостомель, Кілія, Чигирин та інші.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За його словами, Гостомель не підкорився росіянам під час окупації Київської області. 

Також глава держави згадав про місто Кілія, що на Одещині. 

"Місто, яке разом з іншими робить міцним увесь Дунайський регіон", — наголосив він.

Крім того, Зеленський привітав Чигирин на Черкащині, Герцу й Хотин Чернівецької області.

"Такі різні, але такі єдині в посиленні нашої України, у наближенні нашої перемоги", — додав він. 

Перемога над російським злом

Президент зауважив, що лише спільними зусиллями українцям вдасться перемогти Росію. 

"Лише разом — всі українці та вся Україна — можемо зупинити російське зло. І зупинимо. Цінуючи кожне наше місто, кожну нашу громаду. Найважливіше — не зупинятися жодного дня і кожен день робити таким, щоб посилювати захист та стійкість. Я дякую всім нашим людям, хто саме так і докладає зусиль. Там, де ви є. Там, де має право бути лише український прапор", — запевнив Зеленський. 

день українських міст
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

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