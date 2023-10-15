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Разные, но единые: Зеленский поздравил украинские города с их днем

15 октября 2023 16:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Разные, но единые: Зеленский поздравил украинские города с их днем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский поздравил ряд украинских городов, которые на этой неделе отмечают свой день. Среди них Гостомель, Килия, Чигирин и другие.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По его словам, Гостомель не подчинился россиянам во время оккупации Киевской области.

Также глава государства упомянул о городе Килия, что в Одесской области.

"Город, который вместе с другими делает крепким весь Дунайский регион", — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский поздравил Чигирин Черкасской области, Герцу и Хотин Черновицкой области.

"Такие разные, но такие единые в усилении нашей Украины, в приближении нашей победы", — добавил он.

Победа над российским злом

Президент отметил, что только совместными усилиями украинцам удастся победить Россию.

"Только вместе — все украинцы и вся Украина — можем остановить российское зло. И остановим. Ценя каждый наш город, каждую нашу общину. Самое важное — не останавливаться ни дня и каждый день делать таким, чтобы усиливать защиту и устойчивость. Я благодарю всех наших людей, кто именно так и прилагает усилия. Там, где вы есть. Там, где имеет право быть только украинский флаг", — заверил Зеленский.

день украинских городов
Скриншот сообщения

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.

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