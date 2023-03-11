"Роблю політичний камінг-аут": Пригожин заявив, що хоче балотуватися в президенти України

Євген Пригожин

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у 2024 році планує балотуватися у президенти України. Він намірений позмагатися з Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Про це він розповів у відеозверненні, яке активно поширюють пропагандистські ЗМІ.

"Політичний камінг-аут" Пригожина

На тлі зруйнованих будівель Донецької області Пригожин вирішив зробити чергову заяву про бажання взяти участь у виборах президента України у 2024 році.

"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році. Буду конкурувати на цьому посту з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", — заявив Пригожин.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив кремлю катастрофою на всьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяні боєприпаси. Він заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута.

Незадовго до цього, у лютому Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.