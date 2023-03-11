"Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Он намерен сразиться с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в видеообращении, активно распространяемом пропагандистскими СМИ.

"Политический каминг-аут" Пригожина

На фоне разрушенных построек Донецкой области Пригожин решил сделать очередное заявление о желании принять участие в выборах президента Украины в 2024 году.

"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", — заявил Пригожин.

Напомним, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил кремлю катастрофой на всем фронте, если "Вагнеру" не дадут обещанные боеприпасы. Он заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута.

Незадолго до этого, в феврале Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.