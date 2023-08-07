Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Робота для ветеранів: кого найбільше шукають працедавці arrow

Робота для ветеранів: кого найбільше шукають працедавці

7 серпня 2023 03:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Робота для ветеранів: кого найбільше шукають працедавці
Ветеран російсько-української війни. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку розв'язала Росія. За цей час чимало військових отримали поранення, через які вони не можуть продовжувати службу. Вони повертаються до цивільного життя, аби вже без зброї у руках допомагати армії здобувати перемогу. 

Яка нині ситуація із працевлаштуванням ветеранів, досліджував Український ветеранський фонд спільно з Work.ua та Lobby X.

Читайте також:

Робота для ветеранів

Дослідження показало, що нині більшість компаній не мають досвіду роботи з ветеранами, а ті, хто має, називають його позитивним.

Хто вже приймав на роботу, співпрацював з ветеранами, визначають цей досвід як:

  • однозначно позитивний (35%);
  • скоріше позитивний (31,5%);
  • нейтральний (22%).

Тільки 8% опитаних вибрали варіант відповіді "Скоріше негативний", говорячи про роботу з колишніми військовими.

Роботодавці назвали багато корисних навичок для роботи, які можна отримати під час військової служби, як-от робота в команді, критичне мислення, відповідальність, технічні навички тощо.

Працедавці зазначають, що ветерани обов'язково вказувати в резюме про свій військовий досвід та отримані під час служби знання.

Серед рис, які, на думку роботодавців, характеризують ветеранів лідирує виражена громадянська позиція. На другому місці — дисципліна.

Зауважимо, що український ринок очікує на повернення до цивільного життя за різними оцінками від 1,2 до 3 млн ветеранів.

Нагадаємо, в Одесі планують розшити центр реабілітації військових. Наразі новостворений хаб у місті вже приймає військових, проте його мають збільшити.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз