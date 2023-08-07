Работа для ветеранов: кого больше всего ищут работодатели
В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. За это время многие военные получили ранения, из-за которых они не могут продолжать службу. Они возвращаются на "гражданку", чтобы уже без оружия в руках помогать армии одерживать победу.
Какова ситуация с трудоустройством ветеранов, исследовал Украинский ветеранский фонд совместно с Work.ua и Lobby X.
Работа для ветеранов
Исследование показало, что в настоящее время большинство компаний не имеют опыта работы с ветеранами, а имеющие называют его положительным.
Кто уже принимал на работу, сотрудничал с ветеранами, определяют этот опыт как:
- однозначно положительный (35%);
- скорее положительный (31,5%);
- нейтральный (22%).
Только 8% опрошенных выбрали вариант ответа "Скорее отрицательный", говоря о работе с бывшими военными.
Работодатели назвали много полезных навыков для работы, которые можно получить во время военной службы, таких как работа в команде, критическое мышление, ответственность, технические навыки и т.д.
Работодатели отмечают, что ветераны обязательно указывают в резюме о своем военном опыте и полученных во время службы знания.
По мнению работодателей, у ветеранов лидирует выраженная гражданская позиция. На втором месте — дисциплина.
Отметим, что украинский рынок ожидает возвращения к гражданской жизни по разным оценкам от 1,2 до 3 млн ветеранов.
Напомним, в Одессе планируют расшить центр реабилитации военных. В настоящее время хаб в городе уже принимает военных, однако его должны увеличить.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.