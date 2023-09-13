Робота в Україні: кого активно шукають працедавці

Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google

У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, якщо порівняти з липнем.

Про це свідчать дані популярного кадрового порталу.

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Кого шукають роботодавці

За даними аналітиків кадрового порталу 5 областей й надалі нарощують число вакансій:

Харківська (3 732);

Одеська (6 927);

Львівська (9 705);

Дніпропетровська (9 831);

Київська (33 283).

Роботодавці і надалі активно шукають працівників для таких сфер:

Роздрібна торгівля" (приріст +9%, якщо порівняти з липнем, 12 497 вакансій);

"Продаж, закупівля" (+1%, 13 449);

"Робочі спеціальності, виробництво" (+11%, 18 853);

"Сфера обслуговування" (+11%, 19 449).

Нагадаємо, українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.

Очікується, що до кінця поточного року створять щонайменше 1,5 тисячі робочих місць.