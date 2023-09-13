Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Робота в Україні: кого активно шукають працедавці arrow

Робота в Україні: кого активно шукають працедавці

13 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Робота в Україні: кого активно шукають працедавці
Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, якщо порівняти з липнем.

Про це свідчать дані популярного кадрового порталу

Читайте також:

Кого шукають роботодавці

За даними аналітиків кадрового порталу 5 областей й надалі нарощують число вакансій:

  • Харківська (3 732);
  • Одеська (6 927);
  • Львівська (9 705);
  • Дніпропетровська (9 831);
  • Київська (33 283).

Роботодавці і надалі активно шукають працівників для таких сфер:

  • Роздрібна торгівля" (приріст +9%, якщо порівняти з липнем, 12 497 вакансій);
  • "Продаж, закупівля" (+1%, 13 449);
  • "Робочі спеціальності, виробництво" (+11%, 18 853);
  • "Сфера обслуговування" (+11%, 19 449).

Нагадаємо, українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.

Очікується, що до кінця поточного року створять щонайменше 1,5 тисячі робочих місць.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз