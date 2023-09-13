Работа в Украине: кого активно ищут работодатели
В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.
Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.
Кого ищут работодатели
По данным аналитиков кадрового портала 5 областей и дальше наращивают число вакансий:
- Харьковская (3732);
- Одесская (6927);
- Львовская (9705);
- Днепропетровская (9831);
- Киевская (33283).
Работодатели и дальше активно ищут работников для таких сфер:
- Розничная торговля" (прирост +9%, если сравнить с июлем, 12 497 вакансий);
- "Продажа, закупка" (+1%, 13 449);
- "Рабочие специальности, производство" (+11%, 18853);
- "Сфера обслуживания" (+11%, 19449).
Напомним, украинские работодатели получат от государства компенсацию в сумме до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.
Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысяч рабочих мест.