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Работа в Украине: кого активно ищут работодатели

13 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Работа в Украине: кого активно ищут работодатели
Девушка пришла на собеседование. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

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Кого ищут работодатели

По данным аналитиков кадрового портала 5 областей и дальше наращивают число вакансий:

  • Харьковская (3732);
  • Одесская (6927);
  • Львовская (9705);
  • Днепропетровская (9831);
  • Киевская (33283).

Работодатели и дальше активно ищут работников для таких сфер:

  • Розничная торговля" (прирост +9%, если сравнить с июлем, 12 497 вакансий);
  • "Продажа, закупка" (+1%, 13 449);
  • "Рабочие специальности, производство" (+11%, 18853);
  • "Сфера обслуживания" (+11%, 19449).

Напомним, украинские работодатели получат от государства компенсацию в сумме до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.

Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысяч рабочих мест.

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