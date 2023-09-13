Работа в Украине: кого активно ищут работодатели

Девушка пришла на собеседование. Фото: Google

В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

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Кого ищут работодатели

По данным аналитиков кадрового портала 5 областей и дальше наращивают число вакансий:

Харьковская (3732);

Одесская (6927);

Львовская (9705);

Днепропетровская (9831);

Киевская (33283).

Работодатели и дальше активно ищут работников для таких сфер:

Розничная торговля" (прирост +9%, если сравнить с июлем, 12 497 вакансий);

"Продажа, закупка" (+1%, 13 449);

"Рабочие специальности, производство" (+11%, 18853);

"Сфера обслуживания" (+11%, 19449).

Напомним, украинские работодатели получат от государства компенсацию в сумме до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.

Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысяч рабочих мест.