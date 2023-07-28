Робота в Україні: кого найбільше потребують роботодавці
В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна. За цей час, за офіційними даними, з країни виїхало понад вісім мільйонів осіб. Відтак, на ринку праці утворилася певна прогалина, і зараз він потребує кваліфікованих фахівців.
Яких саме, розповіли у Державній службі зайнятості України.
Кого шукають роботодавці в Україні
Як повідомили у Державній службі зайнятості нині найбільш затребуваними є такі фахівці:
- продавець-консультант,
- водій,
- менеджер з продажу,
- бухгалтер,
- кухар,
- інженер,
- лікар,
- вантажник,
- швачка,
- фармацевт.
Найчастіше роботодавці шукають:
- кваліфікованих робітників з інструментом — 21% від усіх поданих вакансій;
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16%;
- працівників сфери торгівлі та послуг — 15%.
Найбільша кількість вакансій зареєстрована у:
- Києві,
- Львівській,
- Дніпропетровській,
- Одеській,
- Київській областях.
Нагадаємо, більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом.
Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження.