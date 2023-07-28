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Робота в Україні: кого найбільше потребують роботодавці

28 липня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Робота в Україні: кого найбільше потребують роботодавці
Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна. За цей час, за офіційними даними, з країни виїхало понад вісім мільйонів осіб. Відтак, на ринку праці утворилася певна прогалина, і зараз він потребує кваліфікованих фахівців. 

Яких саме, розповіли у Державній службі зайнятості України.

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Кого шукають роботодавці в Україні

Як повідомили у Державній службі зайнятості нині найбільш затребуваними є такі фахівці:

  • продавець-консультант,
  • водій,
  • менеджер з продажу,
  • бухгалтер,
  • кухар,
  • інженер,
  • лікар,
  • вантажник,
  • швачка,
  • фармацевт.

Найчастіше роботодавці шукають:

  • кваліфікованих робітників з інструментом — 21% від усіх поданих вакансій;
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16%;
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 15%.

Найбільша кількість вакансій зареєстрована у:

  • Києві,
  • Львівській,
  • Дніпропетровській,
  • Одеській,
  • Київській областях.

Нагадаємо, більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом. 

Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження. 

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