Робота в Україні: кого найбільше потребують роботодавці

Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна. За цей час, за офіційними даними, з країни виїхало понад вісім мільйонів осіб. Відтак, на ринку праці утворилася певна прогалина, і зараз він потребує кваліфікованих фахівців.

Яких саме, розповіли у Державній службі зайнятості України.

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Як повідомили у Державній службі зайнятості нині найбільш затребуваними є такі фахівці:

продавець-консультант,

водій,

менеджер з продажу,

бухгалтер,

кухар,

інженер,

лікар,

вантажник,

швачка,

фармацевт.

Найчастіше роботодавці шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом — 21% від усіх поданих вакансій;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг — 15%.

Найбільша кількість вакансій зареєстрована у:

Києві,

Львівській,

Дніпропетровській,

Одеській,

Київській областях.

Нагадаємо, більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом.

Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження.