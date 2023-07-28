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Работа в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели

28 июля 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Работа в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели
Девушка пришла на собеседование. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. За это время, по официальным данным, из страны уехало более восьми миллионов человек. Следовательно, на рынке труда образовался определенный пробел, и сейчас он нуждается в квалифицированных специалистах.

Какие именно специалисты нужны, рассказали в Государственной службе занятости Украины.

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Как сообщили в Государственной службе занятости, сейчас наиболее востребованы такие специалисты:

  • продавец-консультант,
  • водитель,
  • менеджер по продажам,
  • бухгалтер,
  • повар,
  • инженер,
  • врач,
  • грузчик,
  • швея,
  • фармацевт.

Чаще всего работодатели ищут:

  • квалифицированных рабочих с инструментом — 21% от всех представленных вакансий;
  • рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16%;
  • работников сферы торговли и услуг — 15%.

Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в:

  • Киеве,
  • Львовской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Киевской областях.

Напомним, большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.

Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведённого недавно социологического исследования.

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