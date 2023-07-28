Работа в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели
В Украине второй год продолжается полномасштабная война. За это время, по официальным данным, из страны уехало более восьми миллионов человек. Следовательно, на рынке труда образовался определенный пробел, и сейчас он нуждается в квалифицированных специалистах.
Какие именно специалисты нужны, рассказали в Государственной службе занятости Украины.
Кого ищут работодатели в Украине
Как сообщили в Государственной службе занятости, сейчас наиболее востребованы такие специалисты:
- продавец-консультант,
- водитель,
- менеджер по продажам,
- бухгалтер,
- повар,
- инженер,
- врач,
- грузчик,
- швея,
- фармацевт.
Чаще всего работодатели ищут:
- квалифицированных рабочих с инструментом — 21% от всех представленных вакансий;
- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16%;
- работников сферы торговли и услуг — 15%.
Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в:
- Киеве,
- Львовской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Киевской областях.
Напомним, большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.
Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведённого недавно социологического исследования.