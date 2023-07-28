Работа в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели

Девушка пришла на собеседование. Фото: Google

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. За это время, по официальным данным, из страны уехало более восьми миллионов человек. Следовательно, на рынке труда образовался определенный пробел, и сейчас он нуждается в квалифицированных специалистах.

Какие именно специалисты нужны, рассказали в Государственной службе занятости Украины.

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Как сообщили в Государственной службе занятости, сейчас наиболее востребованы такие специалисты:

продавец-консультант,

водитель,

менеджер по продажам,

бухгалтер,

повар,

инженер,

врач,

грузчик,

швея,

фармацевт.

Чаще всего работодатели ищут:

квалифицированных рабочих с инструментом — 21% от всех представленных вакансий;

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16%;

работников сферы торговли и услуг — 15%.

Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в:

Киеве,

Львовской,

Днепропетровской,

Одесской,

Киевской областях.

Напомним, большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.

Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведённого недавно социологического исследования.