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Робота в Україні — популярні вакансії з хорошими зарплатами

29 жовтня 2023 09:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Робота в Україні — популярні вакансії з хорошими зарплатами
Чоловік в офісі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій значно збільшилася, однак конкуренція серед людей спадає. Багато роботодавців шукають робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Все більше людей хочуть працювати дистанційно.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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З початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація на ринку праці України стала критичною. На сайті з пошуку роботи Work.uа кількість вакансій впала зі 100 тисяч на місяць до 6 тисяч. Однак за півтора року ситуація змінилася.

Наразі у більшості регіонів країни ринок праці повністю відновився, а у вересні навіть встановив рекорд. У перший місяць осені було розміщено 105 809 пропозицій роботи, що є найбільшим показником з лютого 2022. Вакансії пропонують навіть у прифронтових областях.

Статистика відновлення ринку праці України
Статистика відновлення ринку праці України. Фото: Work.ua

Кількість шукачів роботи щомісяця зменшується. За вересень цього року показник розміщених резюме претендентів впав ще на 4%. Він наблизився до найнижчої позначки за останні три роки.

Де хочуть працювати громадяни України

Серед шукачів роботи найбільший попит мають вакансії з можливістю працювати дистанційно. Згідно із дослідженням Work.uа, роботодавці, які шукають співробітників з роботою онлайн, мають у п'ять разів більше відгуків.

Найбільш висока конкуренція спостерігається на посади ретушера, відеомонтажера, адміністратора інтернет-магазину.

Загалом великою є кількість охочих працювати на таких посадах:

  • стиліст;
  • SMM-спеціаліст;
  • консьєрж;
  • програміст WordPress;
  • фінансовий консультант;
  • закрійник;
  • офіс-менеджер;
  • майстер манікюру;
  • колектор.

В сфері IT багато відгуків є на вакансії Front-end програміста, тестувальника, javascript-програміста, програміста Java. 

Найбільше резюме зафіксовано в Києві та області, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Кого шукають на роботу

Роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів з досвідом, лікарів, освітян, представників робочих професій, обслуговуючого персоналу, фахівців у сфері торгівлі.

Найбільше вакансій в Україні за період із січня до жовтня 2023:

  • на підприємствах переробної промисловості (18%);
  • в гуртовій та роздрібній торгівлі (17%);
  • у сфері освіти (11%);
  • у сільському господарстві (10%);
  • у сфері охорони здоров’я (8%);
  • в державному управлінні й обороні (7%);
  • у сфері транспорту (7%).

Не вистачає працівників серед представників таких професій:

  • лікар;
  • швачка;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • вантажник;
  • слюсар-сантехнік;
  • токар;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
  • електрогазозварювальник.

Опитування Європейської бізнес асоціації серед українських компаній показало, що 55% з них вже відчувають дефіцит кадрів, а 33% компаній відчувають його частково і ще 12% поки не відчувають. Роботодавці найбільше шукають таких спеціалістів:

  • менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
  • спеціаліст вузького профілю;
  • спеціаліст зі знанням англійської мови;
  • маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
  • юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;
  • інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
  • слюсар, механік;
  • виробничий персонал;
  • робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
  • обслуговуючий персонал.

У дослідженні Work.uа йдеться про те, що роботодавцям ледь вдається отримати хоча б один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації (ендокринолог, гастроентеролог, гірник, інструментальник, електрослюсар, покрівельник, складальник верху взуття, інженер з інвентаризації).

За вересень ТОП-10 вакансій на Work.uа з найбільшим попитом серед роботодавців виглядає так:

  • сфера обслуговування (20 172 вакансій);
  • робочі спеціальності, виробництво (19 685);
  • продаж, закупівля (13 768);
  • роздрібна торгівля (12 836);
  • готельно-ресторанний бізнес, туризм (11 300);
  • логістика, склад, ЗЕД (10 944);
  • медицина, фармацевтика (6 672).

До того ж зростає кількість вакансій для ветеранів, пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Яку зарплату пропонують

Середня зарплата по Україні серед запропонованих вакансій становить 18 тис. грн. Найпершим в рейтингу опинився Київ — 20 тис. грн. Після цього — Львів (18,5 тис. грн), за ним — Дніпро (18 тис. грн).

Середня заробітна плата на дистанційній роботі наразі становить 24,3 тис. грн.

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Зарплати, які пропонують українцям. Фото: Work.ua

Найбільшу зарплату можуть отримувати українці з такими професіями (не враховані керівні вакансії та ІТ): 

  • 52,5 тис. грн — медіабаєр;
  • 45 тис. грн — водій-міжнародник;
  • 40 тис. грн — бізнес-аналітик;
  • 40 тис. грн — стоматолог ендодонтії;
  • 37,5 тис. грн — рихтувальник;
  • 35 тис. грн — рієлтор.

Низький рівень зарплати залишається у консьєржів, санітарів, прибиральників — менш як 10 тис. грн на місяць.

Серед зареєстрованих пропозицій на державному Єдиному порталі пошуку роботи високий рівень доходу пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. До того ж рівень зарплати може залежати від наявності певних здібностей та навичок (гнучкість, комунікабельність, адаптивність).

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) планують оновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

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