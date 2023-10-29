Робота в Україні — популярні вакансії з хорошими зарплатами
На українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій значно збільшилася, однак конкуренція серед людей спадає. Багато роботодавців шукають робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Все більше людей хочуть працювати дистанційно.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Робота під час війни
З початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація на ринку праці України стала критичною. На сайті з пошуку роботи Work.uа кількість вакансій впала зі 100 тисяч на місяць до 6 тисяч. Однак за півтора року ситуація змінилася.
Наразі у більшості регіонів країни ринок праці повністю відновився, а у вересні навіть встановив рекорд. У перший місяць осені було розміщено 105 809 пропозицій роботи, що є найбільшим показником з лютого 2022. Вакансії пропонують навіть у прифронтових областях.
Кількість шукачів роботи щомісяця зменшується. За вересень цього року показник розміщених резюме претендентів впав ще на 4%. Він наблизився до найнижчої позначки за останні три роки.
Де хочуть працювати громадяни України
Серед шукачів роботи найбільший попит мають вакансії з можливістю працювати дистанційно. Згідно із дослідженням Work.uа, роботодавці, які шукають співробітників з роботою онлайн, мають у п'ять разів більше відгуків.
Найбільш висока конкуренція спостерігається на посади ретушера, відеомонтажера, адміністратора інтернет-магазину.
Загалом великою є кількість охочих працювати на таких посадах:
- стиліст;
- SMM-спеціаліст;
- консьєрж;
- програміст WordPress;
- фінансовий консультант;
- закрійник;
- офіс-менеджер;
- майстер манікюру;
- колектор.
В сфері IT багато відгуків є на вакансії Front-end програміста, тестувальника, javascript-програміста, програміста Java.
Найбільше резюме зафіксовано в Києві та області, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.
Кого шукають на роботу
Роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів з досвідом, лікарів, освітян, представників робочих професій, обслуговуючого персоналу, фахівців у сфері торгівлі.
Найбільше вакансій в Україні за період із січня до жовтня 2023:
- на підприємствах переробної промисловості (18%);
- в гуртовій та роздрібній торгівлі (17%);
- у сфері освіти (11%);
- у сільському господарстві (10%);
- у сфері охорони здоров’я (8%);
- в державному управлінні й обороні (7%);
- у сфері транспорту (7%).
Не вистачає працівників серед представників таких професій:
- лікар;
- швачка;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- вантажник;
- слюсар-сантехнік;
- токар;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
- електрогазозварювальник.
Опитування Європейської бізнес асоціації серед українських компаній показало, що 55% з них вже відчувають дефіцит кадрів, а 33% компаній відчувають його частково і ще 12% поки не відчувають. Роботодавці найбільше шукають таких спеціалістів:
- менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
- спеціаліст вузького профілю;
- спеціаліст зі знанням англійської мови;
- маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
- юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;
- інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
- слюсар, механік;
- виробничий персонал;
- робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
- обслуговуючий персонал.
У дослідженні Work.uа йдеться про те, що роботодавцям ледь вдається отримати хоча б один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації (ендокринолог, гастроентеролог, гірник, інструментальник, електрослюсар, покрівельник, складальник верху взуття, інженер з інвентаризації).
За вересень ТОП-10 вакансій на Work.uа з найбільшим попитом серед роботодавців виглядає так:
- сфера обслуговування (20 172 вакансій);
- робочі спеціальності, виробництво (19 685);
- продаж, закупівля (13 768);
- роздрібна торгівля (12 836);
- готельно-ресторанний бізнес, туризм (11 300);
- логістика, склад, ЗЕД (10 944);
- медицина, фармацевтика (6 672).
До того ж зростає кількість вакансій для ветеранів, пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.
Яку зарплату пропонують
Середня зарплата по Україні серед запропонованих вакансій становить 18 тис. грн. Найпершим в рейтингу опинився Київ — 20 тис. грн. Після цього — Львів (18,5 тис. грн), за ним — Дніпро (18 тис. грн).
Середня заробітна плата на дистанційній роботі наразі становить 24,3 тис. грн.
Найбільшу зарплату можуть отримувати українці з такими професіями (не враховані керівні вакансії та ІТ):
- 52,5 тис. грн — медіабаєр;
- 45 тис. грн — водій-міжнародник;
- 40 тис. грн — бізнес-аналітик;
- 40 тис. грн — стоматолог ендодонтії;
- 37,5 тис. грн — рихтувальник;
- 35 тис. грн — рієлтор.
Низький рівень зарплати залишається у консьєржів, санітарів, прибиральників — менш як 10 тис. грн на місяць.
Серед зареєстрованих пропозицій на державному Єдиному порталі пошуку роботи високий рівень доходу пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. До того ж рівень зарплати може залежати від наявності певних здібностей та навичок (гнучкість, комунікабельність, адаптивність).
Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) планують оновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.
Читайте Новини.LIVE!