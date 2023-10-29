Работа в Украине — популярные вакансии с хорошими зарплатами

Мужчина в офисе. Фото: Pexels

На украинском рынке труда сохраняется дефицит кадров. Количество вакансий значительно увеличилось, однако конкуренция среди людей падает. Многие работодатели ищут рабочие профессии, специалистов в сфере обслуживания и продаж. Все больше людей хотят работать дистанционно.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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С начала полномасштабного вторжения в Россию ситуация на рынке труда Украины стала критической. На сайте по поиску работы Work.uа количество вакансий упало со 100 тысяч в месяц до 6 тысяч. Однако за полтора года ситуация изменилась.

В большинстве регионов страны рынок труда полностью восстановился, а в сентябре даже установил рекорд. В первый месяц осени было размещено 105 809 предложений работы, что является наибольшим показателем с февраля 2022 года. Вакансии предлагают даже в прифронтовых областях.

Статистика восстановления рынка труда Украины. Фото: Work.ua

Количество соискателей работы ежемесячно уменьшается. За сентябрь этого года показатель размещенных резюме соискателей упал еще на 4%. Он приблизился к самой низкой отметке за последние три года.

Где хотят работать граждане Украины

Среди соискателей работы наибольшим спросом пользуются вакансии с возможностью работать дистанционно. Согласно исследованию Work.uа, работодатели, ищущие сотрудников с работой онлайн, имеют в пять раз больше отзывов.

Наиболее высокая конкуренция наблюдается на должности ретушера, видеомонтажера, администратора интернет-магазина.

В общем большое количество желающих работать на таких должностях:

стилист;

SMM-специалист;

консьерж;

программист WordPress;

финансовый консультант;

закройщик;

офис-менеджер;

мастер маникюра;

коллектор.

В сфере IT много отзывов есть на вакансии Front-end программиста, тестировщика, javascript-программиста, программиста Java.

Больше всего резюме зафиксировано в Киеве и области, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Кого ищут на работу

Работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с опытом, врачах, педагогах, представителях рабочих профессий, обслуживающего персонала, специалистах в сфере торговли.

Больше всего вакансий в Украине за период с января по октябрь 2023 года:

на предприятиях перерабатывающей промышленности (18%);

в оптовой и розничной торговле (17%);

в сфере образования (11%);

в сельском хозяйстве (10%);

в сфере здравоохранения (8%);

в государственном управлении и обороне (7%);

в области транспорта (7%).

Не хватает работников среди представителей таких профессий:

врач;

швея;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

грузчик;

слесарь-сантехник;

токарь;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств;

электрогазосварщик.

Опрос Европейской бизнес ассоциации среди украинских компаний показал, что 55% из них уже испытывают дефицит кадров, а 33% компаний испытывают его частично и еще 12% пока не ощущают. Работодатели больше всего ищут таких специалистов:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист по знанию английского языка;

маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь;

обслуживающий персонал.

В исследовании Work.uа говорится, что работодателям едва удается получить хотя бы один отзыв на вакансии по должностям, требующим узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеролог, горняк, инструментальщик, электрослесарь, кровельщик, сборщик верха обуви, инженер по инвентаризации).

За сентябрь ТОП-10 вакансий на Work.uа с наибольшим спросом среди работодателей выглядит так:

сфера обслуживания (20 172 вакансий);

рабочие специальности, производство (196 85);

продажа, закупка (13 768);

розничная торговля (12 836);

гостинично-ресторанный бизнес, туризм (11 300);

логистика, состав, ВЭД (10 944);

медицина, фармацевтика (6 672).

К тому же растет количество вакансий для ветеранов, пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в Украине среди предложенных вакансий составляет 18 тыс. грн. Самым первым в рейтинге оказался Киев — 20 тыс. грн. После этого — Львов (18,5 тыс. грн), за ним — Днепр (18 тыс. грн).

Средняя заработная плата на дистанционной работе составляет 24,3 тыс. грн.

Зарплаты, которые предлагают украинцам. Фото: Work.ua

Наибольшую зарплату могут получать украинцы с такими профессиями (не учтены руководящие вакансии и ИТ):

52,5 тыс. грн — медиабаер;

45 тыс. грн — водитель-международник;

40 тыс. грн — бизнес-аналитик;

40 тыс. грн — стоматолог эндодонтии;

37,5 тыс. грн — рихтовщик;

35 тыс. грн — риелтор.

Низкий уровень зарплаты остается у консьержей, санитаров, уборщиков — менее 10 тыс. грн в месяц.

Среди зарегистрированных предложений на Едином портале поиска работы высокий уровень дохода предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач, или за работу в особых условиях. К тому же уровень зарплаты может зависеть от наличия определенных способностей и навыков (гибкость, коммуникабельность, адаптивность).

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируют обновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.