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Росія готує відступ, ситуація в Авдіївці, звільнення Бахмута — ефір Новини.LIVE

13 листопада 2023 19:38
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Ілля Рябінін
редактор
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов — гість ефіру Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
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Ілля Рябінін
редактор

Гість чергового ефіру Новини.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Серед тем обговорення — підготовка Росії до відступу з Херсонщини, яка нині ситуація в Авдіївці на Донеччині, та коли українські армійці звільнять Бахмут.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:40 за посиланням.

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Предмет дискусії з ведучим каналу Новини.LIVE Віталієм Прудиусом — можливий відступ ЗС РФ з лівобережжя Херсонської області, чи варто чекати повернення на фронт ПВК "Вагнер", як зима вплине на контрнаступ ЗСУ, а також ситуація під Авдіївкою, Бахмутом та по всій лінії фронту.

Нагадаємо, що США передадуть Україні 60 списаних Нідерландами німецьких самохідних зеніток Gepard. 

Водночас у Румунії розпочинається навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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