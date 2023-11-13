Военный аналитик Дмитрий Снегирев – гость эфира Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость очередного эфира Новини.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Среди тем обсуждения — подготовка России к отступлению из Херсона, какая сейчас ситуация в Авдеевке Донецкой области, и когда украинские армейцы уволят Бахмут?

Смотрите эфир Новости.LIVE в 19:40 по ссылке.

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Эфир Новости.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Предмет дискуссии по ведущему канала Новости.LIVE Виталием Прудиусом — возможное отступление ВС РФ с левобережья Херсонской области, стоит ли ожидать возвращения на фронт ЧВК "Вагнер", как зима повлияет на контрнаступление ВСУ, а также ситуация под Авдеевкой. Бахмутом и по всей линии фронта.

Напомним, что США передадут Украине 60 списанных Нидерландами немецких самоходных зениток Gepard.

В то же время в Румынии начинается обучение украинских пилотов на истребителях F-16.