Росія воює на виснаження, Україну схилятимуть до перемовин — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

В ефірі Новини.LIVE поговоримо про готовність Росії воювати на виснаження. Крім того, прокоментуємо заяву в МЗС Литви, що Захід почне схиляти Україну до переговорів з загарбниками.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована воювати "стільки, скільки треба", а війна увійшла у стадію виснаження. До того ж, згідно з заявою очільника МЗС Литви, Захід може змусити Україну піти на переговори з Росією.

Троє з чотирьох американців негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна, причому думки збігаються як у представників демократичної, так і республіканської партії.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Олег Лісний — політолог, Петро Недзельський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Артем Бронжуков — експерт-міжнародник, політолог, Олександр Краєв — експерт ради зовнішньої політики ''Українська Призма''.

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.