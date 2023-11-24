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Росія воює на виснаження, Україну схилятимуть до перемовин — ефір Новини.LIVE

24 листопада 2023 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія воює на виснаження, Україну схилятимуть до перемовин — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ефірі Новини.LIVE поговоримо про готовність Росії воювати на виснаження. Крім того, прокоментуємо заяву в МЗС Литви, що Захід почне схиляти Україну до переговорів з загарбниками.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована воювати "стільки, скільки треба", а війна увійшла у стадію виснаження. До того ж, згідно з заявою очільника МЗС Литви, Захід може змусити Україну піти на переговори з Росією.

Троє з чотирьох американців негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна, причому думки збігаються як у представників демократичної, так і республіканської партії.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Олег Лісний — політолог, Петро Недзельський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Артем Бронжуков — експерт-міжнародник, політолог, Олександр Краєв — експерт ради зовнішньої політики ''Українська Призма''.

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

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