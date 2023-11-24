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Россия воюет на истощение, Украину склонят к переговорам — эфир Новини.LIVE

24 ноября 2023 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия воюет на истощение, Украину склонят к переговорам — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В эфире Новини.LIVE поговорим о готовности России воевать на истощение. Кроме того, прокомментируем заявление в МИД Литвы, что Запад начнет склонять Украину к переговорам с захватчиками.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко считает, что Россия настроена воевать "столько, сколько нужно", а война вошла в стадию истощения. К тому же, согласно заявлению главы МИД Литвы, Запад может вынудить Украину пойти на переговоры с Россией.

Трое из четырех американцев негативно относятся к президенту России Владимиру Путину, причем мнения совпадают как у представителей демократической, так и республиканской партии.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали Олег Лесной — политолог, Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Артем Бронжуков — эксперт-международник, политолог, Александр Краев — эксперт совета внешней политики Украинская Призма.

Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

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