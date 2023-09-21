Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти України, — Укренерго arrow

Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти України, — Укренерго

21 вересня 2023 12:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти України, — Укренерго
Робочий ремонтує енергооб'єкт в Україні. Фото ілюстративнt. Фото: glavcom.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Наслідки обстрілів енергооб'єктів України

У повідомленні зазначається, що попри те, що роботу основних мереж було швидко відновлено, процес відновлення електропостачання для домогосподарств у зоні відповідальності обленерго все ще триває.

Крім цього, мережі у Дніпропетровській, Київській та Харківській областях також постраждали. Команди Укренерго розпочали відновлювальні роботи негайно після завершення надзвичайної ситуації.

Водночас, в Укренерго наголошують, що ще рано стверджувати про старт нової серії терористичних акцій проти об'єктів цивільної інфраструктури.

Мережі обленерго

Укренерго повідомляє, що внаслідок обстрілів та інших причин у 398 населених пунктах перервано електропостачання. Окрім наслідків ранкового ракетного нападу, мережі пошкоджено також через обстріл артилерією в районах біля фронтової лінії, таких як Донецька область, Запоріжжя, Харківська область, Херсонська область та Сумська область.

Нагадаємо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об'єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.

Також повідомлялося, що під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали у кількох районах столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз