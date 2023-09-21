Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти України, — Укренерго

Робочий ремонтує енергооб'єкт в Україні. Фото ілюстративнt. Фото: glavcom.ua

Внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

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Наслідки обстрілів енергооб'єктів України

У повідомленні зазначається, що попри те, що роботу основних мереж було швидко відновлено, процес відновлення електропостачання для домогосподарств у зоні відповідальності обленерго все ще триває.

Крім цього, мережі у Дніпропетровській, Київській та Харківській областях також постраждали. Команди Укренерго розпочали відновлювальні роботи негайно після завершення надзвичайної ситуації.

Водночас, в Укренерго наголошують, що ще рано стверджувати про старт нової серії терористичних акцій проти об'єктів цивільної інфраструктури.

Мережі обленерго

Укренерго повідомляє, що внаслідок обстрілів та інших причин у 398 населених пунктах перервано електропостачання. Окрім наслідків ранкового ракетного нападу, мережі пошкоджено також через обстріл артилерією в районах біля фронтової лінії, таких як Донецька область, Запоріжжя, Харківська область, Херсонська область та Сумська область.

Нагадаємо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об'єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.

Також повідомлялося, що під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали у кількох районах столиці.