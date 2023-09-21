Россия впервые за полгода атаковала энергообъекты Украины, — Укрэнерго

Рабочий чинит энергообъект в Украине. Фото иллюстративное. Фото: glavcom.ua

В результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины, пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Последствия обстрелов энергообъектов Украины

В сообщении указывается, что несмотря на то, что работа основных сетей была быстро восстановлена, процесс восстановления электропоставок для домохозяйств в зоне ответственности облэнерго все еще идет.

Помимо этого, сети в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях также пострадали. Команды Укрэнерго начали восстановительные работы немедленно после завершения чрезвычайной ситуации.

В то же время, в Укрэнерго подчеркивают, что еще рано утверждать о старте новой серии террористических акций против объектов гражданской инфраструктуры.

Сети облэнерго

Укрэнерго сообщает, что в результате обстрелов и других причин в 398 населенных пунктах прервано электроснабжение. Помимо последствий утреннего ракетного нападения, сети повреждены также из-за обстрелов артиллерией в районах у фронтовой линии, таких как Донецкая область, Запорожье, Харьковская область, Херсонская область и Сумская область.

Напомним, 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

Также сообщалось, что под утро 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. При этом обломки ракет упали в нескольких районах столицы.